Af Ole Skrald

Ole Skrald, Formand for Trafik- og Teknikudvalget

Til Henrik Sørensen. Jeg ved godt, du gjorde dit til, at Christianslyst mistede indsamlingen af dagrenovationen i Gladsaxe. I forhold til muligheden for at hjemtage indsamlingen af dagrenovation, er det ikke alle konservative kommuner, der har samme opfattelse som De Konservative åbenbart har her i kommunen. Jeg kan nævne Vallensbæk Kommune, som hjemtager indsamlingen af dagrenovation pr. 1.januar 2020 og Frederiksberg Kommune, som selv har stået for indsamlingen af dagrenovation siden 2011. Alle skraldemænd er medlem af 3F uanset om de er privat eller offentligt ansat.