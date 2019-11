Dans røven ud af bukserne

Pernille Bitch (tv), Mette O.Pedersen og Dorthe Lykke danser mod kræft 15/11. Foto: Karoline Lesteiko

Fredag 15/11 afholdes et groove-event på Kulturstedet Lindegåden til fordel for Kræftens Bekæmpelse

Af Redaktionen, redigeret

GetGrooved.dk er grundlagt af tre danseentusiastiske kvinder, som er gået sammen med formålet om at få Gladsaxe, Lyngby og Gentofte til at danse røven ud af bukserne, nærmere bestemt ved at ”groove”.

Der mangler dog en sponsor til at donere drikkevarer, primært øl, til begivenheden på Lindegården, hvor kapaciteten er 50 personer. Her betaler man 100 kr., som ubeskåret går til Kræftens Bekæmpelse, nærmere bestemt kampagnen ”Mand, det nytter”. Dén opfordring er hermed givet videre…

– Det er det perfekte sted at gå hen og danse røven ud af bukserne efter fyraften en fredag eftermiddag, sammen med alle sine kollegaer, lyder det fra projektets koordinator Mette O. Pedersen.

– De fleste ”groovere” er kvinder, men du må meget gerne hive en mand med på dansegulvet. Det er dog bestemt ikke et krav. Groove er verdens letteste dans. Det er umuligt at gøre forkert, også selv om du går og tror, du ikke kan danse, forklarer Mette O. Pedersen.

Et brag af en fest

Groove er designet til, at holde fest og bevæge sig til god musik. Og det er præcis det, der kommer til at ske fredag d. 15/11, hvor weekenden sparkes i gang med et brag af en fest. Der danses til de største hits, fra cool jazz til funk. Og alt det indimellem.

Prisen for hele herligheden er 100 kroner, der går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Billetter kan købes hos Billetto. Der er selvfølgelig præmie til det flotteste overskæg.