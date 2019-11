De grønne spirer

Glade unge ansigter efter en scoring - sådan har man ofte set AB i denne sæson. Foto: Kaj Bonne.

Målet for Patrick Birch Braune er at bygge AB op gennem ungdom, kultur og ånd, og derigennem gøde jorden for noget større

Af Peter Kenworthy

Ungdom, lokale kræfter og identitet. Det er tre af nøgleordene i AB-træner Patrick Birch Braunes første halvsæson som træner.

Han tager imod i AB-loungen, med udsigt over Gladsaxe Stadion, hvor klubben har fejret guld, sølv og bronze, men også sørget over skuffelser, nederlag og nedrykninger. Og hvor billederne af koryfæer som Knud Lundberg og René Henriksen efterhånden er lidt falmende.

Træneren selv er bare 31 år gammel, nybagt far og fra Gladsaxe. Han har selv taget turen gennem ABs rækker som spiller, indtil han stoppede som juniorspiller, været bolddreng på Gladsaxe Stadion, og har trænet de fleste af ABs ungdomshold. Og han ser netop klubånd som vigtigt, både for ABs selvforståelse og succes.

– Det er vigtigt at skabe noget kultur og ånd i klubben. At spillerne får noget ejerskab. For hvis ikke en klub har en identitet, hvad er den så? Og der er noget ånd og identitet i de her spillere som vi har nu – også dem som kommer fra de andre klubber. For det handler om at man vælger AB og giver noget af sig selv, når man er her. Og det gør spillerne i truppen, fortæller Patrick Birch Braune.

Han fortæller, at han tog en samtale med alle spillerne i truppen i sommerferien, og spurgte om de ville klubben og den vision han og klubben havde for holdet. Og mange blev luget ud på den baggrund.

– Dem der er her nu, det er dem der valgte at være AB-spillere og byde ind på projektet – at skabe en identitet og få italesat en vision for klubben. At skabe en jord der er godt gødet for at gro. Og det er der vi er nu, tilføjer Braune.

Tilfreds med sæsonen

For hvis AB for alvor skal tilbage i 1. division, er det ikke nok at rykke op. Det kræver at man på alle planer kan bide skeer med de fuldtids- og deltidsprofessionelle hold som er i ligaen, så man ikke ender som Frem i 90’erne og Lyngby i 00’erne – eller for den sags skyld som AB for 15 år siden, hvor forholdene ikke stod mål med ambitionerne og beslutningerne.

– Spillerne i AB er på bibeskæftigelse. Så der er et stort økonomisk hul op til 1. division, og hvis det er det vi vil, så skal det være bæredygtigt. Vi skal have resten med, ikke bare det sportslige. Som økonomien er nu, skal vi være glade for at ligge i toppen af 2. division, siger Patrick Birch Braune. For han er tilfreds med sæsonen indtil videre. Holdet har skrabet flere point sammen end på samme tid sidste år og har været på et længere pokaleventyr, der desværre sluttede mod Esbjerg. Alt sammen med en ung trup og få penge, og med startellever der flere gange har haft en gennemsnitsalder der ikke var ret meget over de 20.

Men selvom AB har ligget i top-3 i det meste af sæsonen, er målet for klub og træner stadig en top-6 placering og kvalifikation til oprykningsspillet.

– Og så skal vi finde ud af hvad vi skal plante i vores gødede jord, for at blive i den analogi. Det er det vigtigste som vi skal bruge foråret til, siger Patrick Birch Braune.

Ung energi

Når man kommer til kampene på Gladsaxe Stadion, er det tydeligt at ABs mange unge spillere har tilført holdet noget energi. Og denne energi har de også med på træningsbanen, fortæller Braune.

– De unge har nogle ambitioner der gør, at de gerne vil træne hårdere. De spørger hvor ofte de må træne, ikke hvor mange gange de skal. Og så er halvdelen af truppen vokset op sammen og spillet i AB i 10-11 år.

Braune siger at han ikke har nogen ambition om at holdets gennemsnitsalder skal være ung. Men der skal satses på den rigtige slags talentudvikling, hvis klubben skal vokse, mener han.

– Vi har skilt os ud i talentudviklingen ved at fokusere på at spillerne skal lære at klare sig selv. At det ikke bliver en curlingudvikling hvor spillerne bliver pakket ind i vat, og hvor man ikke kan kritisere. Også så de kan lykkes, når de kommer videre. Men holdet er ikke færdigudviklet endnu, og der er huller i deres færdigheder. De har masser at lære, og det har jeg også som ny seniortræner, siger Braune.

Og så skal de udfald der har været i nogle af kampene, også på Gladsaxe Stadion, nok blive færre med erfaring og modenhed, og når spillerne lærer af de fejl man nødvendigvis laver, når man er i starten af sin karriere som fodboldspiller, mener han.

En familieklub

Men udover al snakken om at spire og gro, og gøde jorden, drømmer Patrick Birch Braune, som de fleste andre trænere, også om oprykning og Danmarksmesterskaber. Men i første omgang mest om en klub der er stabil og veldrevet, som et udgangspunktet for at drømmene kan blive til virkelighed.

For succesen skal komme på den rigtige måde, mener Braune.

– De andre klubber er gået en anden vej – pengevejen, hvor man henter spillerne. Hvor det er svært at se hvad klubberne står for. Hvor fodbold mest af alt er blevet et job. Hvor man lige kan skifte mellem AB og Brønshøj. Det forstår jeg ikke. Hos os handler det om hvad du selv kommer med – det er det der gør, om du er AB’er eller ej.

For på sin vis er AB en familieklub – for nu at bruge et lidt fortærsket udtryk. Og det er som bekendt ikke kun i truppen, at Patrick Birch Braune har være med til at lave en familieforøgelse.

– Det har været hårdt at være ny træner og nybagt far på en gang. Især når vi trak vestrækken. Men det er også familiens fortjeneste, og ikke mindst min kones, at det har lykkes – både på hjemmefronten og på banen, fortæller han.