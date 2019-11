Deltag i foreningslivet

Byrådsmedlemmerne Serdal Benli (til venstre) og Kristian Niebuhr mener begge, at indvandrere og efterkommere skal deltage mere i foreningslivet i Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

Integrationsministeren vil have flere nydanskere til at deltage i foreningslivet. To af Gladsaxes lokalpolitikere er enige

Af Peter Kenworthy

Lidt over halvdelen af indvandrere og efterkommere i Danmark er medlemmer af en forening. For borgere med dansk oprindelse er tallet 78 procent, viser tal fra den nyeste Medborgerundersøgelse det blev udgivet i sidste uge.

– Undersøgelsen viser også, at tilliden til andre mennesker er lavere blandt indvandrere og efterkommere end blandt etniske danskere. Dog indikerer undersøgelsen, at et foreningsmedlemskab kan være en af vejene til højere tillid. Ministeren ønsker derfor, at flere nydanskere deltager i foreningslivet, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye opfordrer i pressemeddelelsen desuden flere nydanskere til at engagere sig i foreningslivet

Foreningslivet styrker integrationen

Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Gladsaxe Byråd, Kristian Niebuhr, er enig. Han siger at indvandrere og efterkommere skal deltage i foreningslivet her i Gladsaxe, for at være med og blive integreret.

– Og de skal meget hellere være med i det etablerede foreningsliv – i idrætsklubberne eller spejderlivet – frem for at lave deres egne klubber og foreninger. For ellers er de med til at skabe et slags parallelsamfund, som er dårligt for integrationen, fortæller Kristian Niebuhr.

Det er dog svært at svare på, om hvorvidt de deltager nok i foreningslivet her i Gladsaxe, tilføjer han.

Viceborgmester i Gladsaxe, Serdal Benli (F), mener også, at det halter med foreningsdeltagelsen i Gladsaxe blandt indvandrere og efterkommere.

– For eksempel så jeg gerne flere efterkommere i vores spejderforeninger, men lige nu kan vi konstatere, at vi næsten ingen har. Det er et kæmpe underskud at foreninger der beskæftiger flere hundrede børn og unge, næsten ingen efterkommere har i deres medlemsskare, siger Serdal Benli.

– Foreningsdeltagelse styrker integrationen og styrker vores fællesskaber på tværs af forskelle. For eksempel kan de mange tilbud, vi har i foreningsidrætten, udgøre et sundt alternativ til at hænge ud på gaden. De kan bidrage med forpligtende fællesskaber, hvor vi kommer hinanden ved, og vores mange frivillige i foreningerne er rollemodeller, som de unge kan spejle sig i og lade sig inspirere af. Men det kræver, at vi som kommune og i foreningerne arbejder sammen og målrettet med at tiltrække flere indvandrere og efterkommere ved at skabe mere åbne og inkluderende fællesskaber, tilføjer han.

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 2018 20,9 procent af befolkningen i Gladsaxe Kommune. På landsplan er tallet 13,3 procent. I 1980 var der lige under 5 procent indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune.