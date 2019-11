Foredrag af sognepræst Frank Valter Fischer

Af Redaktionen, redigeret

“Har du nogen at tale med?”

Et almindeligt spørgsmål man får stillet, hvis man er blevet ramt af svær sygdom. Men hvad taler man så om, når man taler med nogen?

Det er blandt andet det sognepræst Frank Valter Fischer vil fortælle om mandag den 11. november, når han holder foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek kl. 18-19.30 i Lille Sal, under titlen “Den svære samtale”.

Foredraget er arrangeret af Åben Café, en samtalecafé drevet af frivillige i Kræftens Bekæmpelse. Caféen er et sted, hvor mennesker, der har kræft tæt inde på livet mødes og taler sammen. Et sted, hvor samtalen er det vigtige. Og et redskab til at få det bedre.

Foredraget er gratis og kræver ikke tilmelding på forhånd.

Inden arrangementet i Lille Sal, er der Åben Café i lokale 1 på Gladsaxe Hovedbibliotek fra kl. 16-17.30.