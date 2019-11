Derfor bør du ikke aflyse din tandlægetid

SPONSORERET INDHOLD: Specielt blandt unge mennesker over 18 år, er det blevet populært at aflyse en tid ved tandlægen. Det er ikke en positiv udvikling, for dit årlige tjek hos tandlægen er faktisk meget vigtigt.

Hvis du ligesom mange andre undgår at tage til tandlægen, fordi det er dyrt, og fordi dine tænder jo intet fejler, bør du overveje det en gang ekstra.

Det bliver kun værre

Selvom du ikke har mistanke om, at der er noget galt med dine tænder, er det ikke grund nok til ikke at tage af sted. Når du tager til tandlægen og får et tjek, kan du være sikker på, om dine tænder fejler noget. Du kan f.eks. godt have begyndende huller, som tandlægen så kan holde nede, så det ikke udvikler sig. Hvis ikke du bliver tjekket, kan du risikere, at du på få år pludselig har problemer med dine tænder, som kræver flere tider ved tandlægen, længere besøg og større regninger.

Hvis du alligevel står og har brug for en tandlæge nu, kan du f.eks. få en rodbehandling i Lyngby området hos en god tandlæge. Derfor bliver det kun værre af at vente og udskyde. Derfor giver det dig også en større tryghed, for så skal du ikke gå og bekymre dig, som hvis du ikke havde været til tandlægen i tre år.

Det er slet ikke så dyrt

Som regel kender du din tandlæge tid ét år i forvejen eller i hvert i rigtig god tid. Derfor kan du nogle måneder i forvejen lægge penge til side til dit besøg. For nogle kan det nemlig godt være meget at rive 300 til 500 kroner ud af budgettet lige pludselig. Hvis du står og skal betale 500 kroner, kan det måske virke dyrt, men hvis du har lagt 100 kroner til side i fem måneder, er det pludselig ikke så galt.