Diabetesløb

World Diabetes Day Run 2019 afholdes 14.november i Bagsværd

Af Redaktionen, redigeret

Verdensdiabetesdagen markeres hvert år den 14. november for at sætte fokus på diabetes. På verdensplan deltager flere end 1 millioner mennesker i forskellige aktiviteter.

Novo Nordisk markerer Verdensdiabetesdagen med et motionsløb omkring hovedsædet og produktionsfaciliteterne i Bagsværd. Man kan løbe enten 5 km eller 10 km, eller gå 5 km.

Det indsamlede beløb går ubeskåret til Julemærkefonden, der driver de fem Julemærkehjem i Danmark. Julemærkehjemmene er et tilbud til børn i alderen 7–14 år, der kæmper med lavt selvværd, mobning og overvægt.

Man tilmelder sig på sportstiming.dk/event/6569

Stigende antal type 2-diabetikere

Diabetes er ikke nødvendigvis en sygdom, man selv kan se eller mærke. Det forhøjede blodsukker er årsagen til de alvorlige følgesygdomme, som blodpropper, nyresvigt, blindhed og amputationer, fortæller Diabetesforeningen.

Foreningens mål med Verdens Diabetesdag er at få fat i de mange danskere, som har en uopdaget type 2-diabetes samt de flere hundrede tusinder danskere, som er i risiko for at udvikle diabetes.

Der er ifølge Diabetesforeningen over 2.500 diagnosticerede type 2-diabetikere i Gladsaxe – et tal som man regner med vil stige til lige under 4.000 i 2030. Foreningen estimerer at der er næsten 800 type 2-diabetikere i Gladsaxe der endnu ikke har fået diagnosen.