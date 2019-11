Eksisterer os på 80 ikke mere?

Når vi bliver 80 år her i kommunen sender de oppe fra en besked, om at der vil komme én fra kommunen og spørge os ud og eventuelt se om der er behov for hjælp.

Af Irma Henriksen

Irma Henriksen, Gammelmosevej 75

Samtidig oplever undertegnede at have fået besked på, for en del år siden, at jeg var for frisk til at få hjemmehjælp. Ikke af alder men sind.

Er en af de borgere der ikke ryger, er gået over til næsten vegetarmad. Jeg forsøger at træne på gulvet, da det nogle dage er lidt svært at gå den tur jeg ifølge sundhedsvæsenet har stort behov for. Nogen dage glipper det, så traver jeg rundt i min dejlige lejlighed, og et plus er at jeg bor på 2. sal. Mine tal er fine. Fik dem undersøgt af lægen fornyelig.

Alt i alt ikke en jammerhistorie men en slags solstrålehistorie. Jeg ønsker ingen barnepige men eventuelt kunne kommunen spare de her penge til at hjælpe på andre måder.

Min familie har nok at se til. Jeg beder om lidt hjælp her i bebyggelsen og det går da – endnu er folk søde nok her.

Så kære kommune nogen ideer fra jer om at os på over 80, der måske kunne have behov for andet end rengøring også? Det er ikke en sygdom at blive 80 men livet.