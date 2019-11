Eksportnedtur vil koste arbejdspladser

Et fald i eksporten vil betyde tab af arbejdspladser – også i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Hvis der kommer et fald i eksporten, vil det betyde tab af danske arbejdspladser. Især kommuner i hovedstadsområdet, Sønderjylland og Midtjylland vil blive ramt hårdt, viser en analyse fra Dansk Erhverv.

Og de mørke skyer er så småt ved at trække op omkring dansk økonomi, skriver arbejdsgiverorganisationen.

– Der er brug for tiltag, som understøtter virksomhedernes innovation og investeringer. Eksporten vil naturligvis altid gå op og ned afhængig af konjunkturer, men vi kan fra politisk side sikre gode rammevilkår, adgang til kapital og kvalificeret arbejdskraft samt tilskynde til innovation, så vi sikrer, at vores virksomheder har de bedst mulige vilkår for at sikre vækst, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer.

Gladsaxe er en af de mere sårbare kommuner i forhold til fald i eksporten. I Gladsaxe er eksportens andel af virksomhedernes omsætning, ifølge Dansk Erhverv, hele 60 procent – landsgennemsnittet er på 27 procent. De største private brancher i kommunen er medicinalindustri, handel og bygge- og anlæg.

Gladsaxe fik for nyligt en 56. plads i en undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne, lavet af Dansk Industri.

pk