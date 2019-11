En aften i venskabets tegn

Gladsaxe Internationale Venskabsforening åbnede plancheudstilling om venskabsbyarbejdet i Gladsaxe, og havde samtidig inviteret til filmaften om venskabsbyarbejdet. Her taler formanden Lars Abel til de fremmødte. Foto: Privat.

Gladsaxe Film og Videoklub præsenterede i Bibliografen en filmaften sammensat af 13 film og filmklip, der fortalte om venskabsbyoplevelser gennem de sidste 50 år

Af Redaktionen, redigeret

Ikke kun film fra den jubilerende venskabsforening GIV, men film der repræsenterede den mangfoldighed som både børn, unge, ældre og foreningslivet i Gladsaxes har nydt godt af i nu mere end 50 år. Filmene viste klip fra Børnebymødet på Egegård Skole 1967, fælles kommunalbestyrelsesmøde mellem Wilmersdof og Gladsaxe i 1968, Bugetdagen med gæster fra Taito i Japan 2001, første kommunale pensionistrejse til Klagenfurt 1979, Narsaqugen 1979 til fordel for en sportshal, film om byerne Neubrandenburg i Tyskland, Klagenfurt i Østrig og nogle af venskabsforeningen GIV’s rejser til Sutton, London, Split i Kroatien, Wilmersdorf i Berlin, Sachsenhausen og Koszalin i Polen.

Blandt de mange fremmødte var der flere medlemmer der havde være med i alle 50 år.

Blandt andet GIV’s præsident Lars Abel og tidligere borgmester Tove Smidth der blev formand for Europaudvalget i Gladsaxe Kommune 1966 og var den politikker der satte ekstra skub i venskabsbyarbejdet. For mange af biografgæsterne var der lejlighed til at mindes og gense sig selv, som de nu så ud, dengang filmene blev optaget. Lars Abel bød velkommen med et glas og et kig på foreningens plancheudstilling om GIV’s 50 år.