En fælles indsats

May-Britt (til venstre) og Trine nyder samværet og det meningsgivende i at være frivillige i Røde Kors-butikken i Bagsværd. Foto: Kaj Bonne.

Der er masser af energi, fællesskab og et righoldigt varesortiment i Røde Kors-butikken i Bagsværd. Overskuddet går blandt andet til Gladsaxes fattigste

Af Redaktionen, redigeret

Tasker. Trøjer. Tallerkener. Tupperware. Legetøj. Dvd’ere. Møbler. Bøger. Og en hel masse mere. Alt sammen sat fint op på hylder af de cirka 60 frivillige, der driver Røde Kors-butikken på Bagsværd Hovedgade.

Nogle er der nogle timer, andre er der hele tiden. De sorterer tingene, gør dem pæne, sætter priser på, sætter tingene ud i butikken og står i kassen, fortæller en af de frivillige, May-Britt. Hun er på efterløn, men nyder sammenholdet og det meningsgivende, ved at arbejde som frivillig i Røde Kors-butikken.

– Jeg synes at man gør en rigtig god indsats for nogle dårligt stillede mennesker her i kommunen. Og så er der det sociale, siger May-Britt.

Hendes kollega Trine, der er på tjenestemandspension, er enig.

– Ja, det er enormt fedt at være her – blandt andet fordi jeg synes at genbrugstanken er rigtig vigtig. Men vi går også op i at der ser flot ud, og her er et enormt godt socialt samvær, hvor vi ses privat, fortæller hun.

Og de kan altid bruge et par ekstra hænder, ikke mindst nu hvor de er lidt bagud med sorteringen, fortæller May-Britt og Trine samstemmende.

Fællesskab og ansvar

Op til butikkens 1. års fødselsdag den 30/11, er der masser af kunder og øget salg.

Butikken har omkring 100 kunder om dagen, sælger 8.000 prismærkede ting om måneden – mest dametøj, nips, bøger og møbler – og man regner med en årsomsætning på et par millioner, fortæller aktivitetsleder Carsten Ringive, der også er frivillig.

Han er enig med Trine og May-Britt i, at man både får noget ud af, og giver noget, gennem sin frivillige indsats i butikken.

– Det man får, både når man handler og arbejder i Røde Kors-butikken her i Bagsværd, er en andel i fællesskab, bæredygtighed og ansvar. For overskuddet går til at hjælpe andre, både her i Danmark og uden for Danmarks grænser, fortæller Carsten Ringive. To tredjedele af overskuddet fra butikken går til de dårligst stillede i Gladsaxe Kommune, blandt andet til julehjælp, og en tredjedel ryger i Røde Kors’ store kasse.

pk