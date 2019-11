Erstatningskrav for databrud kommer for retten

Tre borgere går rettens vej for at få erstatning af Gladsaxe Kommune for datalæk og overtrædelse af EU’s Persondataforordning. Den ene har sandsynligvis fået tømt sin konto på grund af lækket, mener firmaet som står bag sagen. Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune bliver slæbt i retten af borgere der har fået lækket deres data

Af Peter Kenworthy

Persondatalæk ApS slæber Gladsaxe Kommune i retten på vegne af borgere, som fik deres data lækket fra en computer med regneark med 20.000 borgeres personnummer og andre fortrolige oplysninger tilbage i december.

Firmaet mener at Gladsaxe Kommune blandt andet har overtrådt EU’s Persondataforordning. Ifølge Persondataforordningen er eksponering af en lang række af følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelse politisk eller religiøs overbevisning, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller orientering forbudt, uden samtykke.

Der kan dog gå op til et års tid, inden sagerne kommer for retten, siger advokatfirmaet Concilio & Co., der skal føre sagen.

Ikke omkostningsfrit

– Personoplysninger må kun indsamles og behandles til et veldefineret formål. Ved indsamling af dine oplysninger skal en virksomhed fortælle dig, hvilket formål dine oplysninger vil blive brugt til. De skal også sikre, at de kun behandler relevante oplysninger, og at oplysningerne ikke opbevares længere end nødvendigt, skriver Europakommissionen i en vejledning til Persondataforordningen.

Og hovedformålet med forordningen er netop at beskytte borgerens data, skriver Gladsaxe Kommune på kommunens hjemmeside.

Alligevel bliver Gladsaxe Kommune altså nu slæbt i retten.

– Vi har valgt tre sager ud som testsager. Gladsaxe Kommune vil ikke betale og siger at folk ikke har lidt nogen skade. Men vi mener, at der er grundlag for erstatning, fordi at der er noget på spil for de mennesker, som får lækket deres data, fortæller direktør for Persondatalæk ApS, Johan Fugmann, som i forvejen driver firmaet Flyforsinkelse.dk, der assisterer med at indhente erstatning til flypassagerer.

– De er blevet eksponeret for risikoen for misbrug af deres personfølsomme data. Det er ikke omkostningsfrit, og om ikke andet bliver folk påvirket af den usikkerhed, der er, ved at må leve med frygten for, at deres data bliver misbrugt, for eksempel i form af identitetstyveri eller videresalg af deres data til brug for kriminelle handlinger, eller lignende, tilføjer han.

En af de udvalgte sager vedrører en Gladsaxeborger som, ifølge Johan Fugmann, efter datalækket har fået frarøvet penge fra sin bankkonto.

– En af de sager som vi har udvalgt, har fået tømt sin bankkonto for alle pengene – over 90.000 kroner – igennem et identitetstyveri, hvor tyvene blandt andet har brugt hendes CPR-nummer, som hun fik lækket ved datalækket. Vi mener, det er overvejende sandsynligt at det er sket på grund af datalækket, både fordi de data, svindlerne har benyttet, stemmer overens med de data, som Gladsaxe Kommune har lækket, og fordi hændelserne tidsmæssigt stemmer overens, siger Johan Fugmann.

Lovligt eller ulovligt

Advokat Eva Persson fra advokatfirmaet Concilio & Co., som fører sagen på borgernes vegne, mener at det centrale spørgsmål er, hvorvidt borgerne der har været udsat for brud på datasikkerheden, er berettiget til godtgørelse for tort.

– Det vil sige ikke-økonomisk skade i henhold til EU’s Persondataforordning artikel 82 og Databeskyttelseslovens § 40, eller eventuelt Erstatningsansvarsloven. Og det er Gladsaxe Kommune, som skal dokumentere at kommunen har foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, hvilke oplysninger der var nødvendige at indsamle i det i sagen omhandlede dokument, og at alle de indsamlede oplysninger var nødvendige for at opfylde formålet med at foretage kontrol af beregningen af mellemkommunal refusion, fortæller hun.

– Vi mener at Gladsaxe Kommune ikke har foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, hvilke oplysninger, der var nødvendige at indsamle i det i sagen omhandlede dokument. Samt at det i sagen omhandlede dokument indeholder personoplysninger, som ikke var nødvendige for at foretage kontrol af beregningen af mellemkommunal refusion, for eksempel oplysninger om medlemskab af folkekirken og oplysninger om fødselsregistreringssted – hvilket for nogens vedkommende må være sammenfaldende med etnisk oprindelse, tilføjer Eva Persson.

Erstatningskravene er på mellem 25.000 og 45.000 kroner. Og så er det op til domstolen at afgøre om der er tale om at de tre borgere har lidt skade eller ej, og om de i så fald har ret til erstatning.

Gladsaxe Kommune siger at man ikke har nogen kommentarer til sagen, da der er tale om en igangværende retssag.