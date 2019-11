Får får ferie

Hyrdehund hjælper med at indfange Radiomarkens får

Af Redaktionen, redigeret

Søndag 1. december klokken 13 kan man opleve, hvordan Radiomarkens får bliver indsamlet med hyrdehund, når de skal hjem til gården på Vestsjælland for vinteren. På dagen vil fåreholderne også fortælle lidt om fårene, og det er derfor en spændende mulighed for både at lære noget og se en hyrdehund i aktion på traditionel vis.

Arrangementet varer en halv til en hel time. Mødestedet er i krydset mellem Valdemar Poulsens Vej og Bagsværd Møllevej.

Fårene går på Radiomarken i sommerhalvåret for at holde landskabet åbent. På denne måde hjælper fårene med at pleje det fredede område, så de vilde dyr og planter trives bedre.

På området går der både spælsau-får og islandske får. Det er begge meget gamle og naturvante racer, som også vikingerne brugte. Egtvedpigens tøj var vævet af spælsau-uld, og vikingerne brugte også ulden til deres skibssejl, måske endda på de skibe, som transporterede dem til Amerika.