Formanden for Søborg Butiksliv takker af

Stine Møllgaard fra smykkebutikken over for Meny har været formand for butikslivet i mange år

Af Redaktionen, redigeret

– Foreningen Søborg Butikslivs primære opgave er at arrangere Søborg Natten. Det er altid interessant at udvikle og gøre noget der kan glæde andre, men nu synes jeg at jeg har været med til at trække det læs der har været mig muligt, fortæller Stine Møllgaard.

– Jeg synes det er så vigtigt, at den by man bor eller arbejder i er smuk, interessant og levende. Jeg ville ønske at alle kunne se meningen med at være fælles om at gøre byen attraktiv. Stor tak skal lyde til de medlemmer der altid har bakket op og set ideen med at have en dejlig handelsby, tilføjer hun.

Ingen medlemmer i Søborg Butiksliv har overtaget posten som formand, hvilket betyder at foreningen nu er lukket. Da det er foreningens primære opgave at arrangere Søborg Natten, kan det betyde at Søborg Natten ikke vil blive en realitet i 2020.

– Jeg håber dog at alle kan indse at vi løfter bedre i flok, og står sammen om at få gjort noget livsbekræftende her i byen, siger Stine Møllgaard.