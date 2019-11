Fornemt selskab

Fine fornemmelser i ”Dronningens corgi”. Foto: Sweet Chili Entertainment

Dronningens Corgi og The Irishman kommer i Bibliografen

Af Randi Salzwedell

I den nye og muntre animationsfilm, ”Dronningens corgi”, er Rex Dronning Elisabeths absolutte yndlingshund og derfor et forkælet lille væsen. Han lever et liv i sus og dus på Buckingham Palace uden nogen former for bekymringer. En dag ender Rex dog på et internat i London og må indse, at for at blive en sand favorit må man gøre sig fortjent til det.

”Dronningens corgi” er lavet af folkene bag den spændende ”Sammys store eventyr” og har samme forrygende fart over feltet, samt en hyggelig form for britisk humor. Samtidig får både kongelige og politikere et satirisk spark bagi, hvilket nok skal underholde de forældre, der slæbes med i mørket af deres børn.

”Dronningens corgi” har premiere i Bibliografen torsdag 21. november.

På søndag 24. november har publikum mulighed for en helt enestående oplevelse i Bibliografen. Her vises nemlig Martin Scorseses nye storfilm, ”The Irishman” med blandt andre Robert de Niro, Al Pacino og Joe Pesci på rollelisten.

Filmen har været mere end 15 år undervejs og er en storslået saga om organiseret kriminalitet i efterkrigstidens USA. Omdrejningspunktet er krigsveteranen fra 2. verdenskrig, Frank Sheeran, spillet af de Niro. Han er en svindler og lejemorder, som arbejdede for nogle af det 20. århundredes mest berygtede personer. Over flere årtier ved hjælp af den seneste teknologi fortælles historien om et af de største uløste mysterier i amerikansk historie, nemlig den legendariske fagforeningschef Jimmy Hoffas forsvinden. Filmen viser den storslåede rejse gennem den organiserede kriminalitets indre systemer, stridigheder og politiske forbindelser.

”The Irishman” vises kun denne ene dag i Bibliografen, så skynd jer at bestille billetter!

