Fra skrot til skat

Jernpladsens direktør, Henning Christensen, har klippet ”den røde snor” over til det nye miljøcenter. Foto: Kaj Bonne.

Nyt miljøcenter er åbnet på Gladsaxe Ringvej 51

Af Redaktionen, redigeret

Jernpladsen indsamler og opkøber jern- og metalskrot fra virksomheder, håndværkere og private for derefter at sortere det og sende det til omsmeltning.

Fredag blev den officielle åbning af det nye miljøcenter på Gladsaxe Ringvej 51 fejret, med gæster fra genvindingsindustrien fra hele landet, samt Jernpladsens medarbejdere og kunder. Miljøcenteret skal håndtere jern- og metalskrot.

Direktør for Jernpladsen, Henning Christensen, klippede den røde snor, som i dagens anledning var en 25 cm tyk solid jernkæde, der blev klippet over med en jernsaks monteret på en kran.

Gammelt skrot er værdifuldt, fordi en stor del af det kan genanvendes, og Jernpladsen tilbyder penge for alt fra kobber, messing og jernskrot til bilfælge, kabler og gamle cykler.

Hos Jernpladsen opfordrer man alle til at læsse hvad man har liggende derhjemme af gammelt skrot på en trailer, og køre forbi miljøcenteret og opleve de kontante fordele ved genvinding.

Ifølge tal fra Miljøstyrelsen, bliver der hvert år indsamlet over en million tons metalaffald i Danmark.