Fredsduer og vulkanudbrud af hjerter

Fredsplakaterne blev nærstuderet af forældre og børn. Foto: Kaj Bonne.

5. klasserne på Buddinge Skole holdt fernisering for fredsplakater

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge stod Lions Gladsaxe for fernisering af 5. klasserne på Buddinge Skoles fredsplakater, og kårede fire vindere, som går videre i Lions internationale plakatkonkurrence.

De omkring 80 plakater visualiserede alt fra farverige fredstegn, flotte fredsduer og regnbuefarvede luftballoner til jorden som knust hjerte, krig, våben og tanks. Børnene har gennem den seneste måned arbejdet med at udforme fredsplakater og formidle deres vision om fred.

– Formålet med konkurrencen er at børnene skal vise hvad fred betyder for dem – både i verden og i klassen – symbolsk. Jeg synes at niveauet her er højt, og at der er stor variation i billederne. Der er lagt meget arbejde i plakaterne, og børnene har tydeligvis sat sig ind i temaet, ’vejen til fred’, fortæller Jesper Heeager fra Lions Gladsaxe.

Han præsenterede de fire vindere: Kamma fra 5.c., der havde lavet en plakat med fokus på fredstegn og regnbuefarver; Louise fra 5.d., der havde tegnet et puslespil det blev bygget i retning af en fredelig verden; Stella fra 5.a., der havde lavet et vulkansk hjerteudbrud; og Jacqueline, der havde gjort brug af alverdens flag.

Global konkurrence

Hvert år holder Lions en fredsplakat-konkurrence for skoleelever verden over. Temaet for konkurrencen i 2019-20 er ’Vejen til fred’. Konkurrencen er for børn der er fyldt 11, 12 eller 13 år.

Der er efterfølgende en distriktskonkurrence, en national konkurrence og en global konkurrence, hvor vinderen modtager 5.000 dollars, som overrækkes på FN’s kontor i New York eller Wien.

Og mere fokus på en fredelig verden, fra de kommende generationer, er en god idé i en ikke altid fredelig verden.

Ifølge den seneste Global Peace Index, som udgives af den uafhængige ngo, Institute for Economics & Peace, er verden dog blevet en lille smule mere fredelig i det seneste år – for første gang i fem år.

Mellemøsten og Nordafrika er, ifølge Global Peace Index, verdens mindst fredelig region, og Europa den mest fredelige. Island er verdens mest fredelige land, med Danmark på en femteplads. I den anden ende af skalaen finder man lande som Afghanistan, Syrien og Sydsudan. pk