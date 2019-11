Fynsk fejde

Middelfarts Casper Johansen udplacerer Jonathan Fischer i AB-målet og scorer til 1-1. Og så var udeholdet i gang. Foto: Kaj Bonne

AB Gladsaxe kom hurtigt foran men tabte 2-3 til Middelfart i intenst topbrag

Af Peter Kenworthy

AB har været noget svingende på hjemmebane i denne sæson. Men en flot hjemmesejr over Brabrand i sidste weekend gav troen på, at akademikerne også kunne hente alle tre point mod Middelfart, der lå to point efter AB i tabellen.

Og den blev ikke mindre, da Marcus Hørbye først bankede bolden på overliggeren to minutter inde i kampen efter et langt indkast fra Philip Oslev, og på returen headede bolden i kassen til AB-føring 1-0. Det var centerforsvarerens sjette sæsonmål.

Men fem minutter senere gik Hørbye fra helt til skurk. Han tabte som bagerste mand bolden til en fremstormende Casper Johansen, der let kunne udplacere Jonathan Fischer til Middelfart-udligning.

Og så stod der ellers Middelfart på resten af halvlegen. Efter flere gode chancer til fynboerne, fik Frederik Høgh tilsyneladende bolden ind over stregen til 1-2 efter et Middelfart-hjørne i det 19. minut, selvom Fischer fik bakset den ud igen. AB-spillerne – og mange af de 308 tilskuere – protesterede kraftigt, men dommeren dømte mål.

Men det skulle blive endnu værre for hjemmeholdet. Efter 38 minutter modtog udeholdets Casper Johansen bolden på midten af banen, og han fandt en fri Kristian Weber, der sikkert scorede til 1-3.

God anden halvleg ikke nok

Akademikerne fik lagt et godt pres på Middelfart i anden halvleg, hvor især Daniel Warmbach vandt et utal af tacklinger på midtbanen og Sylvester Seeger-Hansen fordelte spillet med finesse.

Seeger-Hansen var lige ved at overliste Middelfart-målmanden med et listigt frispark efter 52 minutter. Fem minutter senere var et indlæg fra indskiftede Seejou King tæt på at finde Yonas Nielsen i feltet. Og med ti minutter igen var Seeger-Hansen igen tæt på, men hans farlige skud blev igen reddet.

Minuttet inden burde Middelfart nok have været reduceret til ti mand, da Casper Johansen placerede en albue lige i hovedet på Tobias Noer. Men dommeren hev kun det gule kort op af lommen, til stor fortrydelse for Noers holdkammerater, der efterhånden virkede temmelig misfornøjede med dommeren.

Blandt andet da han da hjalp udeholdets krampe-ramte Kristian Weber med at strække ud, eller delte gule kort ud til AB’s trænerstab.

Det så ud som om at AB ikke ville få noget ud af holdets anstrengelser. Men med seks minutter igen blev Yonas Nielsen revet ned i feltet, og dommeren pegede på pletten. Sylvester Seeger-Hansen scorede sikkert, og så øjnede de grønblusede pludseligt point.

Men en skævert fra en halvfri King og et hovedstød over målet fra Hørbye var hvad det blev til, i de sidste intense minutter, og kampen endte derfor med en 3-2-sejr til fynboerne.

AB byttede plads med Middelfart, og ligger nu nummer tre i 2. division vest, fem point efter førerholdet Aarhus Fremad.

Marcus Hørbye header AB foran 1-0. Foto: Kaj Bonne.

Er bolden over stregen til 1-2? Døm selv. Foto: Kaj Bonne.