Gladsaxe Stadion er velfungerende

Af Holger Kortbek

Holger Kortbek, idrætschef i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Stadion er Akademikernes Boldklub Gladsaxes, AB’s, hjemmebane og er bygget til at leve op til kravene i Superligaen. Men AB er desværre ikke i Superligaen. Og derfor kommer der kun meget få til hjemmekampene i forhold til, hvad tribunerne kan rumme. Derfor er der tribuner, der kun sjældent bliver brugt. Samtidig venter vi stadig på, at AB A/S udskifter nogle sæder, som blev ødelagt i forbindelse med et arrangement i forsommeren. Men hvis vi derudover får kendskab til ødelagte stole, så skifter vi dem ud.

Græsfladerne på skråningerne omkring banen klippes ikke som tidligere af hensyn til biodiversiteten i området. Det er der nogen, som ikke synes er så pænt, med det er bæredygtigt og godt for naturen. Samtidig bruger vi ikke så mange kræfter på at vedligeholde området ved de tribuner, der ikke har været i brug i flere år. For at udnytte Gladsaxe Stadion bedst muligt får Gladsaxe Bordtennisklub nu lov til at bruge det indendørs tilskuerareal i den gamle tribune.

Det er muligt, at der her på et tidspunkt er efterladt en åben radiator eller et løbende toilet ikke er blevet indberettet til reparation hos personalet. Men Henrik Sørensen kan være tryg ved, at Gladsaxe Stadion stadig er et velfungerende anlæg. Derfor høstede vi også stor ros fra både arrangører og tilskuere efter at have været vært for den danske finale i amerikansk fodbold, Mermaid Bowl for nylig.