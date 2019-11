Foto: Folkekirkens Nødhjælp.

Fredag den 29. november klokken 14.00 står Hilda Heick bag disken i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik på Søborg Hovedgade

Af Redaktionen, redigeret

Her vil den kendte sanger og entertainer hjælpe butikkens frivillige med at betjene kunder og sætte varer på hylderne. Men Hilda Heick, der er ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp, har også en anden vigtig opgave på dagen. Hun skal sælge geder til gavn for verdens fattigste.

Personalet i butikken på Søborg Hovedgade fortæller, at de ser frem til at få en hjælpende hånd på dagen, og håber, at Hilda Heick kan trække ekstra mange kunder til.