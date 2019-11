Historien under lup i Bibliografen

Snarlig ballonfærd i ”Flugten fra Østtyskland”. Foto: Another World Entertainment

Film om to familiers flugt fra Østtyskland

Af Redaktionen, redigeret

Torsdag 7. november har et helt centralt stykke verdenshistorie premiere i Bibliografen. Det er næsten nøjagtig 30 år siden Berlinmuren faldt i en glædesrus, man skal tilbage til befrielsen for at måle sig med. Denne monumentale begivenhed fejres selvfølgelig i det meste af Europa med kunst, musik, litteratur og film. Bibliografen byder ind med den stort anlagte ”Flugten fra Østtyskland”, der er den sande historie om de østtyske familier Strelzyk og Wetzel, som i september 1979 blev kendte verden over.

I al hemmelighed arbejdede de i lang tid på at konstruere deres egen luftballon, som skulle gøre det muligt for dem at flygte fra det østtyske diktatur til friheden i vest. En farlig og vovet plan, hvor både forberedelserne og selve flugten, bragte de impliceredes liv i fare i en stat, hvor sikkerhedstjenesten Stasi havde informanter placeret alle steder. Og da netop Stasi kommer på sporet af gruppen og deres plan, bliver familiernes flugt en kamp mod uret, hvor hvert sekund tæller.

”Flugten fra Østtyskland” er neglebidende spændende og tidsbilledet er ramt helt perfekt. Derudover har den dystre og paranoide 70er-atmosfære har gjort filmen til et kolossalt hit i hjemlandet Tyskland. Den fortjener at blive lige så populær herhjemme.