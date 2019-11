Hjemmebesøg er tilbud, også til de raske

Jeg blev glad, da jeg læste, at Irma Henriksen, ligesom mange andre ældre, er rask og rørig i en alder af 80 år.

Af Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Jeg blev glad, da jeg læste, at Irma Henriksen, ligesom mange andre ældre, er rask og rørig i en alder af 80 år. Du havde fået tilbudt et besøg af en forebyggelsesvejleder og spurgte i den anledning, om kommunen har tænkt på, at de over 80-årige kunne have behov for andet end rengøring.

Gladsaxe Kommunes forebyggende hjemmebesøg er netop beregnet til, at man som borger kan få en snak om emner, som er vigtige for den enkelte. Det kan være mad, motion, bolig, brug af computer eller behov for samvær med andre. Det handler om at støtte vores seniorer i at klare dagligdagens udfordringer. Forebyggelsesvejlederne fortæller også om tilbud til de friske ældre, som senioridræt og de mange seniorklubber, man som borger i Gladsaxe kan deltage i.

For mig har det stor værdi, at borgerne i Gladsaxe kan beholde deres frihed og klare sig selv så længe som muligt. På den måde kan vi bruge pengene dér, hvor der er reelt behov. De forebyggende hjemmebesøg gør det så samtidig muligt at finde ældre borgere, som har behov for hjælp, men som ikke selv har henvendt sig til kommunen. Det kan også handle om at guide til mere socialt samvær for ensomme ældre.

Så kære Irma Henriksen, jeg håber, at du bliver glad for dit forebyggende hjemmebesøg. Og du har ganske ret i, at det er en naturlig del af livet at blive 80 år.