Hjerternes fest

Der er plads til 50 til juleaften på Fik-Ret. Foto: Colourbox.

Fik-Ret inviterer enlige til julebuffet juleaften i hjertet af Søborg – helt gratis

Af Redaktionen, redigeret

Sidder du alene hjemme juleaften – ligesom tusindvis af andre danskere? Eller har du ikke lige mulighed for den store juleaftensmiddag med familien i år, men vil alligevel gerne holde en jul i hyggeligt selskab?

Så har du mulighed for at komme til juleaftensbuffet på Fik-Ret med juletræ, julepynt, flæskesteg, andesteg, rødkål, vin, øl og det hele.

Det eneste du skal have med er lidt julestemning og en gave til 20 kroner til aftenens pakkeleg – ellers er aftenen gratis.

Fik-Ret fortæller at mange især ældre mennesker har henvendt sig i den senere tid, og har fortalt at de ikke har nogen at holde jul sammen med. Restauranten vil derfor med julebuffeten gerne gøre noget for det lokalsamfund, som restauranten har været en del af i snart mange år, fortæller man.

Der er plads til 50 mennesker til juleaften på Fik-Ret. Tilmelding sker hos Fik-Ret på telefon 39 56 10 91 eller på mail f77@outlook.dk.