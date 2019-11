Hurtigkørsel på stillevej

Vi har nu endelig fået renoveret Wergelands Alle efter fjernvarmearbejdet (stillevej – max 30 km./t).

Af Henrik og Inger Kuni

Det har så desværre betydet, at de, der kørte for hurtigt før, nu kører endnu hurtigere. Bumpene var før for stejle til 30 km/t, men efter renoveringen er de blevet alt for flade. De kan overkøres med op til 50 km/t. Ikke kun, men især kassevogne (f.eks. GLS og lign.) kører simpelthen så hurtigt, de kan mellem bumpene. Der bliver accelereret og bremset hele vejen. Meningen med en stillevej er, at man skal køre med en jævn lav hastighed på max. 30 km./t. Det er også blevet farligere at bakke ud på vejen fra egen indkørsel.

Vi glæder os allerede til at Søborg Skole skal renoveres, idet vejen formodes at blive lukket i en periode. Gid den dog ville blive lukket permanent – enten ved skolen eller Wergelandsparken.