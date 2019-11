Hvad med at kalde Værebrovej for Erhard Jacobsens Vej?

Af Birthe Hendriksen

Vi er så mange i villakvarteret der er kede af at bo på Værebrovej. Jeg mener det må være Erhard Jacobsen, der i sin tid fik ideen til, at der skulle ligge et villakvarter med meget store grunde på 1200 m2. Vi købte selv en grund, da Værebrovej var en markvej i 1961.

Evt. kunne man nøjes med at omdøbe vejen fra Bagsværd Svømmehal til kommunegrænsen.