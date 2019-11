Hvorfor vil byrådet lukke Gladsaxes bedste folkeskole?

Kort før sommerferien besluttede et flertal i byrådet med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen at lukke Skovbrynet Skole i Værebro.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat i Gladsaxe for Det Konservative Folkeparti

Kort før sommerferien besluttede et flertal i byrådet med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen at lukke Skovbrynet Skole i Værebro. Planen er, at man vil bygge en ny skole i Bagsværd til flere hundrede millioner kr. til erstatning for Skovbrynet Skole.

Det kan undre, at man fra byrådets side vil lukke den folkeskole, som er bedst til at flytte eleverne rent fagligt. I en netop offentliggjort undersøgelse fra CEPOS er Skovbrynet Skole den folkeskole af alle i Gladsaxe, der er bedst til at flytte elevernes faglige niveau.

Gladsaxe Byråd har gennem årene investeret mange penge i netop Skovbrynet Skole, så hvorfor lukke noget, der virker.

Var det ikke bedre, at man koncentrerer sig om at løfte det faglige niveau på de skoler, hvor eleverne ikke klarer sig så godt end at lukke den skole, hvor eleverne klare sig bedst.

Gladsaxe er en af de kommuner, som bruger allerflest penge på folkeskolen. Derfor bør Gladsaxes folkeskoler også klare sig bedre i sammenligning med folkeskoler i andre kommuner i Danmark.

En ny skole i Bagsværd løser ingenting, selvom et flertal i Gladsaxe Byråd åbenbart tror det. Det faglige niveau bliver ikke bedre fordi Skovbrynet Skole igen får nyt navn og nye lokaler.

Og det løser ikke de udfordringer, vi har med det faglige niveau på mange folkeskoler i Gladsaxe.

Forkortet af redaktionen.