Hyg dig i den mørke tid

SPONSORERET INDHOLD: Det er ikke meget, vi ser til solen og lyset, når året går på hæld. Det er mørkt, det er koldt og det er vådt. Sådan er det i hvert fald på mange af dagene i det sene efterår og i løbet af vinteren.

Det er der sådan set ikke noget nyt i. Og de fleste formår da også at puste ud efter sommeren og sensommeren ved at trække indendørs og hygge sig.

Det kan du gøre på forskellige måder. De er alle sammen medvirkende til, at vinterhalvåret ikke føles nær så hårdt og langt at komme igennem.

Går en tur ude i vejret

Selv om vejret måske ikke ligefrem inviterer til lange spadsereture, så hank op i dig selv, og gør det alligevel. Tag godt med tøj på, hop i et par gummistøvler, og selvom ikke alle synes paraplyer er det smarteste, så er de altså superpraktiske og rar at have med sig i regnen. Det er altid forfriskende at gå en god lang tur, og så føles det ekstra hyggeligt at komme hjem i sofaen til varme drikke, hyggetæppet, ild i brændeovnen og tændte stearinlys.

Så bliver det ikke meget bedre, når du rigtigt har fortjent at putte dig i sofaen.

Du har brug for mere søvn om vinteren

Du har nok bemærket, at du bliver tidligere træt, når det bliver tidligt mørkt. Når det er koldt og mørkt, har kroppen faktisk brug for mere søvn. Det bør du imødekomme ved at gå tidligere i seng. Det kan godt være, at du sidder i sengen og hygger dig med te og fjernsyn eller en bog, inden du lægger dig til at sove.

I det hele taget rykker du nok mere ind i sengen om aftenen, når det er koldt og mørkt. Så har du brug for hvile, hygge og søvn.

Det betyder også, at du bruger din seng mere, end du gør i sommerhalvåret. Det kræver lidt mere af din seng, når du bruger den mere. Derfor bør du have en seng af en god kvalitet. Står du for at skulle have en ny seng, så kan du med fordel kigge efter en, der er super god og solid.

Det kan du for eksempel gøre ved at se på nogle af de bedste boksmadrasser, kontinentalsenge eller sengerammer. Du kan faktisk få nogle til nogle ret fornuftige priser. Du kan selvfølgelig også gå mere målrettet efter en luksusseng, hvis det er det, du efterspørger.