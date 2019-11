Skoleindskrivningen er åben for børn der skal starte i skole i 2020

Af Redaktionen, redigeret

Alle børn der fylder seks år i 2020 skal have undervisning – og for langt de flestes vedkommende betyder det, at de skal starte i skole i en af kommunens børnehaveklasser i august 2020. Du har mulighed for at besøge alle Gladsaxe Kommunes skoler til et åbent hus-arrangement mellem 12. og 25 november.

Indskrivningen foregår digitalt på gladsaxe.dk/skolestart, hvor du kan læse mere om skolestart. Du kan finde kommunens skoledistrikter på gladsaxe.dk/skoledistrikter.