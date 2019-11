Kanalerne skal renses

Når man bevæger sig rundt i området ved Aldershvile Slotsruin, kan man ikke lade være med at beundre den flotte natur.

Af Arne Fogt,

Arne Fogt, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

Når man bevæger sig rundt i området ved Aldershvile Slotsruin, kan man ikke lade være med at beundre den flotte natur.

Slottet blev bygget omkring 1780 af Johan Holmskjold, der blandt meget andet var botaniker. Derfor skulle der også være en flot park til et slot med sjældne træer og buske. Desværre brændte slottet i 1909 og vi har kun minderne tilbage.

Men slotsparken har vi dog endnu. Sidste år blev broerne restaureret og nu mangler vi kun af få kanalerne renset. De blev anlagt af Holmskjold i forbindelse med havens anlæggelse og eksisterer stadig efter 240 år. Men det kan snart være slut.

Hvad der er blevet mig oplyst, sætter Danmarks Naturfredningsforening sig imod en rensning af kanalerne, hvilket er uforståeligt. Som de ser ud nu ligner de ikke kanaler. De er fyldt med træstammer, knækkede grene og blade.

Dette kanalsystem er enestående, ikke blot her i kommunen, og derfor værd at bevare. Lokalhistorie er mange ting, bl.a. bevarelse af ejendomme men sandelig også bevarelse af kanalsystemet ved Aldershvile Slot. Jeg troede at en fredningsforening gik ind for at frede værdier og var talerør for en part, der ikke selv kan forsvare sig, men her tager jeg grundig fejl.

Jeg beder om at DN kan forklare mig, hvorfor de modsætter sig en rensning af kanalerne.