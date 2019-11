Kommunen har fået ny hjemmeside

Der er ryddet op og luget ud i gammelt indhold på gladsaxe.dk

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommunes nye hjemmeside har fået en mere brugervenlig opbygning. Det gælder ikke alene strukturen men også i forhold til borgere med syns- eller læsehandicap, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi arbejder hele tiden systematisk med at gøre det nemt for borgerne at søge information og betjene sig selv på nettet, og hjemmesiden er nu det sted, hvor vi hver dag møder flest borgere. Med den nye hjemmeside indgår vi nu i et fællesskab med 14 andre kommuner og virksomheden Bleau, hvor vi får glæde af hinandens erfaringer i den løbende udvikling af vores kommunale hjemmesider. Dermed skaber vi ikke bare en bedre hjemmeside. Det er også langt billigere, når vi er flere om at dele udgifterne til at udvikle nye, digitale muligheder til vores borgere, siger Gladsaxe Kommunes kommunikationschef Ulla Baden.

Sidst kommunen fik ny hjemmeside var i 2014, hvor den også blev omtalt som brugervenlig og tilpasset borgernes internetvaner. Gladsaxe Kommune fik sin første hjemmeside tilbage i 1998.