Grønt IDÉcenter holder igen legetøjsloppemarked på Hovedbiblioteket med mulighed for at finde miljøvenlige gaver til pakkekalenderen

Af Redaktionen, redigeret

Vil du gerne give børnene en miljøvenlig pakkekalender i år? Så vær med, når grønt IDÉcenter holder legetøjsloppemarked søndag 17. november klokken 13-16 i den Store Sal på Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220.

På legetøjsloppemarkedet kan børnene bytte eller sælge deres gamle legetøj, mens forældre kan snuse rundt og skaffe alle gaverne til pakkekalenderen til jul på en billig og miljøvenlig måde via genbrug. Loppemarkedet er en oplagt mulighed for at gøre noget andet end at købe en masse små ”dimser” til børnenes pakkekalender, der måske hurtigt bliver til affald igen. For når du køber brugt, er du nemlig med til at producere mindre affald, og det er godt for miljøet.

Loppemarkedet arrangeres af grønt IDÉcenter i Gladsaxe. Hvis du vil sælge, kan du tilmelde dig en stand ved at sende en mail til groentidecenter@gladsaxe.dk. Men vær opmærksom på, at pladserne hurtigt bliver booket.

Der er fri entré til arrangementet, og det koster ikke noget at booke en stadeplads.