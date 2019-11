Lovløse på to hjul

Cyklisterne skal især huske at orientere sig i kryds og sideveje, hvis de vil undgå ulykker. Foto: Peter Kenworthy.

Selv om de fleste kører ordentligt, overholder for mange cyklister ikke færdselsloven eller kører hensynsløst

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe vil gerne være en kommune, hvor der er plads til alle trafikanter. Og der er i de senere år blevet gjort en hel del for kommunens cyklister, i form af blandt andet nye cykelstier.

Mange cyklister kører ordentligt. Men når man kører i bil, cykler eller går rundt på gader og stræder i Gladsaxe, ser man også relativt ofte cyklister som ikke overholder trafikreglerne eller som ikke viser hensyn i trafikken.

De cykler blandt andet over for rødt, ser sig ikke for når de drejer og standser ikke ved busstoppesteder når folk står af bussen – og er dermed til fare for sig selv og andre trafikanter.

Gode råd er ikke dyre

Rådet for Sikker Trafik opfordrer både cyklister og bilister til at bruge to sekunder mere på at orientere sig grundigt i kryds og ved sideveje, samt at være opmærksom på svingende biler og cykler.

Cyklistforbundet har følgende gode råd om hensyn på cykelstien og i trafikken.

– Ta’ tag den med ro, giv plads og hold afstand. Og husk hvad du lærte som barn: Se dig godt for – og ræk hånden ud, så de andre ved, hvor du vil hen.

Desuden opfodrer man til at huske at tænde cykellygterne før det bliver mørkt, være opmærksom og lad mobilen blive i lommen, trække cyklen i fodgængerfeltet, og lade være med at høre musik mens man cykler.

Ulykker sker i krydsene

Ifølge tal fra Vejdirektoratet er udviklingen i personskader på cykel generelt nogenlunde stabil.

Hvert år mister omkring 30 cyklister livet i trafikken. I 2018 blev 449 mandlige og 363 kvindelige cyklister, ifølge Danmarks Statistik, registreret af politiet som tilskadekommen i uheld med flere involverede køretøjer. 2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i kryds, og 40 procent af alle cykelulykker sker i kryds uden lyssignal, hvor for eksempel en bilist overser en cyklist, eller en cyklist ikke overholder sin vigepligt.

pk