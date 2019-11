Mange børn cykler

Repræsentanter for de vindende klasser med præmiebeviser, sammen med borgmester Trine Græse, lokalbetjent Abdel Chtioui og Erik Radmer Jensen fra Københavns Vestegns Politi. Foto: Kaj Bonne.

Elever blev hyldet for flittig brug af den tohjulede i kampagnen Alle Børn Cykler

Af Peter Kenworthy

Byrådssalen var fyldt med børnestemmer, da 6.a på Enghavegård Skole, 7.b på Stengård Skole og 5.a og 6.a på Bagsværd Gymnasiums Grundskole blev hyldet og fik premiebeviser i forbindelse med årets Alle Børn Cykler-kampagne. De fik desuden 1.000 kroner til hver klasse i præmiepenge fra kommunen og Vestegnens Trafiksikkerhedsråd.

De fire klasser var de klasser i Gladsaxe, som i år har cyklet mest i forhold til antallet af elever i klassen.

– Hvor er det dejligt at se så mange glade cyklister, fortalte borgmester Trine Græse (A), og tilføjede, at hun gerne så at endnu flere kom op på cyklen. Erik Radmer Jensen fra Københavns Vestegns Politi fortalte at det er vigtigt at være opmærksom i trafikken og huske cykelhjelmen. De børn der har vundet årets konkurrence er i denne sammenhæng en slags ambassadører for de små elever, tilføjede han.

Op på cyklen

Alle Børn Cykler er Dansk Cyklist Forbunds børnemotionskampagne, der bakkes op af skolerne i 33 kommuner, herunder Gladsaxe. Kampagnen sigter mod at få flere børn til at cykle.

Kampagnen forløber over to uger i september, hvor eleverne blandt andet dyster på klassebasis om at cykle flest dage i skole. I år deltog 79 klasser med flere end 1700 gladsaxebørn fra 0. til 8. klasse. Knapt 117.000 elever fra skoler over hele landet deltog i Alle Børn Cykler i 2018.

Gladsaxe Kommunes skoletransportundersøgelse viser, at næsten fire ud af ti elever i Gladsaxe kørte på cykel til og fra skole i 2017, mens tre ud af ti bliver kørt i bil og to går eller løber. Resten tager bussen eller toget, eller bruger andre transportmidler som skateboard.

Ifølge Vejdirektoratet er der sket en stigning i antallet af tilskadekomne cyklister på landsplan i de senere år. 28 cyklister mistede livet i 2018, og 893 kom til skade i trafikken.