Movia evaluerer linje 160

Elsebet Feldbæk Sørensen skriver i Gladsaxe Bladet 29. oktober, at hun ikke er tilfreds med den måde linje 160 kører på i Gladsaxe efter Nyt Bynet er startet

Af Per Gellert

Per Gellert, plandirektør i Movia

Elsebet Feldbæk Sørensen skriver i Gladsaxe Bladet 29. oktober, at hun ikke er tilfreds med den måde linje 160 kører på i Gladsaxe efter Nyt Bynet er startet. Det vil vi i Movia gerne svare på.

I planlægningen af Nyt Bynet har Gladsaxe Kommune sammen med Movia særligt haft fokus på at sikre en god og direkte forbindelse mellem Værebroparken og Bagsværd St., samtidig med at der forsat kører busser på Bagsværdvej og Bagsværd Hovedgade nord for Bagsværd St. Den planlægning af busserne er lavet for at flest mulige passagerer får glæde af kollektiv transport.

Når linje 160 ikke kører oftere end den gør, så skyldes det, at linjen er et supplement til de øvrige busser. For at sikre en god betjening, så tilbyder linje 160 i morgenmyldretiden en tur hvert 30. minut, mens der i dagtimerne tilbydes en tur hvert 75. minut.

I Movia er vi dog opmærksomme på, at linjens køreplan kan være vanskelig at huske pga. de uens minuttal. Derfor vil vi sammen med Gladsaxe Kommune se på muligheden for at kunne tilbyde en mere enkel køreplan med faste minuttal.