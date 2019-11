Musik skal give gåsehud

DJ Booma styrer studiet i Værebro Park. Foto: Privat.

Værebros musikstudie udvikler Gladsaxe-talenter

Ikke langt fra Bagsværd Station ligger et professionelt musikstudie, hvor lokale talenter gratis kan teste deres drømme med hjælp fra en erfaren producer. I kælderen under boligområdet Værebro Park findes Boom Studio, hvorfra der strømmer både pumpende dansemusik og følsomme popsange. Her sidder produceren DJ Booma og drejer på knapperne og deler sin viden.

– Formålet med studiet er dels at lære unge musikinteresserede at spille, synge og producere musik. Og dels at støtte deres selvtillid og udvikling ved at kreere et personligt udtryk og præsentere det for andre, fortæller DJ Booma alias engelske David Duncan, der har arbejdet som producer, musiker og DJ i 30 år og afholder workshops over det meste af Europa.

For tre år siden blev han hyret af boligselskabet DAB til at understøtte et tilbud til de unge i Værebro Park, der har andre interesser end fodbold og computerspil.

To af dem er Signe og Emilie, tilsammen sangduoen SIQMIMI. De afsluttede gymnasiet i sommer og arbejder nu på deres debutplade med akustiske sange, der skal udkomme på Boomas eget pladeselskab til næste år. – Vi har sange klar, når vi tager i studiet, og så taler vi med Booma om vores ideer og planer med det, vi laver. På den måde er det et sammenspil, fortæller Emilie.

SIQMIMI har noget, jeg kan arbejde med. Deres sange er originale og i en vis forstand ældre end dem selv, der er meget dybde i det, vurderer Booma.

– Jeg hjælper dem med hele pakken: Produktion, øvning og sangskrivning. Og derefter at markedsføre det og lære om branchen, siger Booma, der også har skrevet en lærebog om DJ’ing samt udgivet hittet ‘Pressure’ under sit andet kunsternavn Ability 2.

Er I derude?

Pigerne har også fået værdifuld erfaring med at optræde ved flere åben scene-arrangementer.

Til GLX Ungefestival spillede vi mest for nogle, der ville høre Gillis (rapper, red.) slags musik, sådan noget ”I love money and hoes”, griner pigerne.

– Vi havde ikke en chance, men vi gjorde vores bedste, og jeg synes, vi overbeviste dem, fortæller Emilie.

– Jeg tror, det er rigtig god træning at stå foran et publikum, som du skal vænne til gerne at ville høre dig, siger Signe alvorligt. – Efter den oplevelse kan vi klare mange ting, fastslår de.

Sangerne og produceren har den samme holdning til musikken:

– Det vigtigste for os er, at det kommer lige fra hjertet. Vores sange kommer af, at vi har brug for at få noget ned på papir og ud som musik. I alle vores sange finder du en personlig erfaring eller oplevelse, siger Emilie.

– Der er et begrænset antal akkorder i verden, men måden, du spiller dem på og følelsen, du lægger i det, gør hele forskellen. Og det er stærkt, at SIQMIMI også appellerer til en fra min generation, siger erfarne Booma.

Signe og Emilie øver sig flittigt og finpudser deres udtryk, inden de snart skal i studiet. Booma lytter intensivt og giver fedback:

– Når I begynder at give mig gåsehud, er I klar til at indspille, siger han.

Interesserede kan kontakte www.infin9itymusic.com.

Kilde: Jesper Jensen, kommunikation, DAB Værebro Park