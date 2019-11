Byrådet besluttede i sidste uge at der skal bygges et nyt børnehus på Gladsaxe Idrætsanlæg

Af Peter Kenworthy

Det er ikke nemt at finde plads til nye børnehuse, i en fuldt udbygget kommune som Gladsaxe. Det pointerede flere af byrådets medlemmer, under diskussionen om placeringen af et nyt børnehus i Søborg, til sidste uges byrådsmøde.

Byrådet besluttede at et otte gruppers børnehus skal ligge på Gladsaxe Idrætsanlæg, ved siden af Gladsaxe Svømmehal. Her kan udearealerne, ifølge sagsfremstillingen som byrådet tog udgangspunkt i, desuden bidrage til offentlighedens brug af området udenfor børnehusets åbningstid, ligesom børnene kan få glæde af en placering på idrætsanlægget. Det bliver en fantastisk institution, mente Claus Wachmann (B). En fornuftig løsning, konkluderede Serdal Benli (F). Forvaltningen har undersøgt alle muligheder, og det var det eneste sted hvor det kunne lade sig gøre, mente Martin Samsing (A). Den bedste løsning for at få en tiltrængt daginstitution i området, istemte Kristian Niebuhr (O).

– Det har ikke været nogen let beslutning. Men det er vigtigt at man kan få passet sine børn, så man kan komme på arbejde. Der var ikke andre muligheder – der skulle sættes noget i værk nu, hvis forældrene i det område skal have passet deres børn, fortalte Martin Skou Heidemann (V).

De Konservative og Enhedslisten stemte imod placeringen af børnehuset på Gladsaxe Idrætsanlæg.

Lars Abel (C) mente, at der skal bygges de dagtilbud der er behov for, men at planen var en unødvendig nedlæggelse af idrætsområder, fordi det var muligt at finde alternative placeringer for det nye børnehus.

Trine Henriksen (Ø) kritiserede desuden at placeringen af børnehuset gør et indhug i grønne områder, og mente at hvis man havde beholdt nogle af de små institutioner, ville man ikke have haft samme behov for en ny, stor institution.