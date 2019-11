Ødelæg din hud – og bliv smuk

Hos Julie Sommer i privatklinikken Ageless får man smukkere hud. Foto: Privat

På Privatklinikken Ageless på Maglegårds Allé 110 i Gladsaxe ødelægger man hud. Heldigvis for kunderne bygger den sig selv op igen.

Af Henrik Hvillum

– Alt i din krop bliver langsommere til at regenerere, det vil sige skifte ud eller forny sig med alderen. Jeg ødelægger den gamle hud med mine instrumenter, og når de nye hudceller så kommer op til overfladen, bliver huden flot og ensfarvet. Det er princippet i alle mine maskiner, at vi regenererer. Huden bliver ødelagt en lille smule, som man ikke bliver skadet af eller får mén af, fortæller Julie Sommer, som er indehaver af Privatklinikken Ageless.Det er ikke kun kundernes hud, som kan genskabes og se yngre ud. Det er også muligt at ”fryse” større fedtdepoter, f.eks. deller på maven og andre udsatte steder. Uden at skære i huden kan det lade sig gøre at reducere fedtmængden hos klienten.

Priserne fra de forskellige behandlinger varierer fra 500 og op til 3400 kr. Netop nu tilbyder Julie Sommer behandlinger fra en række splinternye maskiner, som hun har investeret i hen over sommeren.

– Behandlingen indebærer ikke, at vi skærer i folk. I stedet anvender vi collagen- (ødelæggelse af ”gammel hud”) og radio frequency-behandlinger, og når man får de her behandlinger, sætter man ældningsprocessen på pause, så de er det tætteste jeg er kommet på at få ungdommens eliksir, siger Julie Sommer, som slår fast, at alle hendes kunder bliver ved med at ligne sig selv.

– Vi vil alle sammen gerne være den bedste udgave af os selv, vi vil gerne være så flotte i huden som muligt, men vi vil ikke ændre vores naturlige udseende, afslutter hun.

Privatklinikken Ageless blev etableret i Lyngby i 2016, men flyttede til Gladsaxe i april i år.