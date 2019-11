Operation Mørketid er på vej

Foto: Politi.dk

I morgen kan du møde dine lokale politifolk i Bagsværd, når Københavns Vestegns Politi kommer og giver råd mod indbrud

Af Redaktionen, redigeret

Den mørke tid vi nu er på vej ind i, er desværre også indbrudstid. Indbrudstyven arbejder naturligt nok helst uset – og mørket gør det nemmere. Men heldigvis kan vi alle gøre noget ved det: Tænd lys, hold øje med dit kvarter og hjælp dine naboer.

Vi vil gerne hjælpe dig med at tænde lys og derfor indleder Københavns Vestegns Politi i dag Operation Mørketid – til kamp mod de indbrudstyve, der forsøger er lukrere på det tiltagende mørke, skriver Københavns Vestegne Politi i en pressemeddelelse.

– Lys skræmmer tyven væk, for så kan tyven ikke arbejde uset. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om din bolig. Og har du ikke allerede tænd/sluk-ure, så besøg os, når vi i de kommende uger kommer rundt med Operation Mørketid – så giver vi ét til de første 70 borgere i hver kommune, siger Københavns Vestegns Politis Per Hedeman, som er talsmand for Operation Mørketid.

Ud over hjælp med tænd/sluk-ure, så giver betjentene også råd om hvordan du sikrer din bolig med låse, sikringer og lignende, så du med enkle midler kan gør det svært for indbrudstyven.

Mød Operation Mørketid tirsdag den 12. november på Bagsværd Hovedgade 128, Ved Kvickly – mellem kl. 15 og 18.