Overskud til gode gerninger

Carsten Ringive, Jette Kanneworff, Ejvind Lynning og formanden for Røde Kors, Karin Søjberg Holst, holder møde i Røde Kors-butikken. Foto: Peter Kenworthy.

Røde Kors-butik i Bagsværd fylder et år

Af Redaktionen, redigeret

Genbrugsvarer i alle afskygninger som Gladsaxe-borgere er kommet med, i en butik drevet af frivillige. Og et overskud der går til et godt formål – til socialt udsatte mennesker i Gladsaxe, samt til hjælp og udviklingsarbejde ude i verden. Det er, kort sagt, formålet med Røde Kors-butikken på Bagsværd Hovedgade.

30. november fylder butikken 1 år, hvor der vil være kage, et lille glas og en tale fra formanden fra klokken 10. Og så vil man kunne se en ægte krigsambulance, angiveligt med skudhuller og det hele.

Forhenværende borgmester Karin Søjberg Holst blev formand for Gladsaxe-afdelingen af Røde Kors i april. Hun mener at butikken giver Røde Kors Gladsaxe flere muligheder end man havde før.

– Dem der har butikker i deres område har gode muligheder for at hjælpe. Vi har gode aktiviteter som nyder godt af butikken, blandt andet borgertjenesten, besøgsvenner og julehjælp. Og så får vi flere muligheder for at forfølge gode ideer, fortæller Karin Søjberg Holst.

Ifølge bestyrelsesmedlem Jette Kanneworff, er der nemlig i stigende grad brug for det overskud som butikken giver. For eksempel fordi behovet for julehjælp stiger hvert år.

– Og der er mange der ikke formår at søge, fordi de er så sårbare, tilføjer hun.

Kasserer for Røde Kors’ Gladsaxe-afdeling, Ejvind Lynning, mener desuden at folk i Bagsværd-området generelt også har en fordel i at have en Røde Kors-butik i nærheden.

– Vi er en del af lokalsamfundet. Vi hjælper folk med at komme af med deres ting, og butikken er der også for folk, der kan skaffe sig mange af de ting de har brug for til en rimelig penge, siger han. pk

FAKTA

Røde Kors blev efter eget udsagn født for over 150 år siden som en international, neutral og uafhængig organisation, der kan arbejde neutralt i krigsområder, ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede på slagmarken.

Røde Kors har flere end 17 millioner frivillige i 191 lande. I Danmark har organisationen over 32.000 frivillige. Røde Kors har alt fra besøgstjeneste for ensomme, julehjælp og ferielejre for udsatte i Danmark, til international katastrofehjælp og forebyggende udviklingsarbejde.