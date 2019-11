Politiet efterlyser tricktyve

Københavns Vestegns Politi efterlyser tre mænd og en kvinde, som mistænkes for at stå bag flere aktuelle tricktyverier i Gladsaxe og flere andre steder i Storkøbenhavn

Af Redaktionen, redigeret

Københavns Vestegns Politi efterforsker aktuelt en række tricktyverier begået i hovedstadsområdet i den seneste tid – blandt andet i Ballerup, Herlev og Gladsaxe – og sætter nu tre mænd og en kvinde i forbindelse med tyverierne.

– Der er typisk tale om, at ældre medborgere først får afluret deres PIN-kode ved kassen i et supermarked, bliver fulgt et stykke væk derfra og så får frastjålet deres kreditkort i forvirringen ved et tricktyveri – og derefter bliver kontoen lænset i hæveautomater, siger politikommissær Jørn Møller Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Indtil videre undersøger Københavns Vestegns Politi syv forhold, hvor der samlet er mistet penge for foreløbig ca. 50.000 kroner.

– Vi ved, at kvinden er rumænsk statsborger og indrejst i Danmark i oktober – men hvem de andre er, og hvor de fire opholder de sig henne, vil vi meget gerne vide, siger politikommissæren.

Han opfordrer til, at man straks kontakter Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448 eller nærmeste politi, hvis man har kendskab til dem.

Signalement

De fire mistænkte beskrives som:

A: Mand, almindelig af bygning, mørkt kort hår og ’måne’. Han har været iført en sort jakke med pelskrave, lyseblå cowboybukser og sorte sko.

B: Kvinde, almindelig af bygning, lyst hår sat op i hestehale. Hun har været iført en sort jakke med pelskrave, stribet trøje under jakken, mørkeblå cowboybukser og sorte sko med hvid kant.

C: Mand, almindelig af bygning, kort mørkt hår med ’måne’ og sort fuldskæg. Han har været iført en sort jakke, sort trøje, gråt halstørklæde, lyseblå cowboybukser og sorte sko.

D: Mand, almindelig af bygning. Han har været iført en sort jakke, sort trøje med mønster, sorte bukser, sorte sko og mørk hat.

Pressekontakt: Politikommissær Jørn Møller Nielsen, Københavns Vestegns Politi, mobil 5171 3852.

Se fotos af de mistænkte HER.

Mange tilfælde i Gladsaxe

Der har været adskillige tilfælde af tricktyveri eller forsøg på tricktyveri i Gladsaxe i de seneste par måneder.

Blandt andet på Høje Gladsaxe Torv, Vadbro, og på Bagsværd Hovedgade og Buddingevej, hvor det lykkes tyvene at stjæle punge, kontanter, smykker og et pengeskab. På Bagsværd Hovedgade og Søborg Parkallé blev de potentielle tyveknægte dog bedt og at gå, uden at det lykkedes dem at stjæle noget.

Ofrene var alle ældre damer i alderen 73 år til 82 år.

Tal fra Danmarks Statistik viser at ofre for tricktyverier i gennemsnit er 83 år for kvinderne og 78 år for mændenes vedkommende, og at der bliver begået klart flere tricktyverier mod kvinder end mænd.