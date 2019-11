Politisk café på Skovbrynet

Skovbrynet Skole byder velkommen på mange sprog. Foto: Peter Kenworthy

Forældreforening og skoleleder vil have flere elever på Skovbrynet Skole

Forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole har tirsdag den 26. november inviteret borgmesteren og formanden for Børne og Undervisningsudvalget, embedsmænd fra skoleforvaltningen sammen med forældre på skolen for at tage hul på debatten om manglende søgning til Skovbrynet Skole.

Temaet for den politiske café er myter og fakta om Skovbrynet Skole, og arrangementet tager udgangspunkt i forældrefortællinger. Der vil også være et oplæg fra forældreforeningen Brug Folkeskolen i Københavns Kommune, som har haft succes med at samle børnene på den lokale folkeskole.

– Jeg har oplevet fantastisk opbakning til arrangementet, og det er nok, fordi vi alle er enige om at Skovbrynet Skole er rigtig god. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan komme med nogle rigtig gode løsninger på hvordan Skovbrynet Skole kan blive den foretrukne skole i vores del af kommunen. Vi i forældreforeningen vil tage åbnet i mod alle ideer, udtaler initiativtager Karen Bardram Kehr.

Arrangementet er fra 16.45 til 19. Man kan tilmelde sig på bardram@gmail.com eller på 24 91 71 01, og fristen er 19. november.

Morgenkaffe med Signe

I november og december er forældre til børn i Skovbrynet Skoles distrikt desuden inviteret til at komme forbi kontoret på skolen mellem 8 og 9. Her kan man få en kop kaffe, og en snak med skoleleder Signe Haugaard, om de spørgsmål, bekymringer og glæder, som man oplever i forbindelse børnenes skolestart.

Signe Haugaard mener nemlig at mange per automatik ser bort fra skolen.

– Vi gør ikke dette for skolens skyld, men fordi det vil gavne lokalområdet, hvis folkeskolen blev det naturlige første valg. Det er også min opfattelse at mange børn faktisk vil have gavn af at starte lige præcis på Skovbrynet Skole, fordi vi har nogle andre muligheder end mange andre skoler på grund af god plads og gode ressourcer, siger hun.