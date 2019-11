Protest mod stærkt forringet busbetjening af Mørkhøj

Vi vil gerne gøre opmærksom på den efterhånden stærkt forringede busbetjening af vores område, hvilket ikke mindst går ud over mange seniorer og dårligt gående.

Af Åbent brev til politikere i Gladsaxe

Åbent brev til politikere i Gladsaxe og Seniorrådet på vegne af alle Pileparker i Mørkhøj, Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe, ca. 1500 beboere. Afd.formænd Torben Nielsen, Inge Randbæk Rasmussen, John Bjarnø Petersen, Bent Vilbrand, Eva Rosenbaum og Lone Frederiksen.

For nogle år siden mistede vi linje 67, der gav en direkte forbindelse til Frederiksberg og København. For et par år siden ophørte linje 200S med at køre til Lyngby Station. Nu er linje 166 omlagt, så den ikke længere kører til Gentofte, bl.a. hospitalet, og Hellerup Station. Den kører heller ikke forbi Gladsaxe Trafikplads mere, hvilket betyder, at man ikke kan skifte til ringvejens linjer, og får sværere ved at komme til Herlev Hospital og Lyngby.

Disse destinationer kan selvfølgelig nås ved buskift og meget længere køretider, men det er alt sammen meget besværligt, især for dårligt gående og seniorer. Og man kan bruge kommunal fleks, men ikke til vores nabokommuner.

Samtidig står der ikke afgangstider på vores busstoppesteder, så mange står og venter længe på bussen, fordi de ikke har eller kan bruge internettet.

Vi vil derfor opfordre politikere i Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden til at gøre noget ved dette. Det er skammeligt, at vores ældre og dårligt gående medborgere skal udsættes for disse konstante forringelser.

