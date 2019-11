Røvtur i regnvejr

AB Gladsaxe tabte 3-0 til VSK i Aarhus

Af Redaktionen, redigeret

AB havde ikke tabt på udebane i denne sæson, og havde desuden revanche til gode mod VSK Aarhus i efterårssæsonens sidste kamp i 2. division vest lørdag, efter at århusianere havde vundet på Gladsaxe Stadion i september.

Begge hold lagde ud i et rimeligt adstadigt tempo, men hjemmeholdet var dog toneangivende. Og efter ti minutter bragte Magnus Clemmensen århusianerne på 1-0.

Målet fik AB længere frem på banen, men det blev kun til en enkelt chance, og et frispark lige på målmanden fra Karim El Haddouchi, i første halvleg.

Gråt og trist

I halvlegen begyndte regnen at sile ned over Aarhus, og i anden halvleg blev det endnu mere trist for de medrejsende AB-fans.

Efter 56 minutter fik VSK straffe, og Magnus Clemmensen sendte Jonathan Fischer den forkerte vej, og scorede til 2-0.

”Kom nu AB, vis at I vil vinde”, sang tilskuerne. Men AB vandt kun kampen på tilskuerpladserne, hvor ABs fans støttede holdet kampen igennem, samt kampen om at komme i dommerens lille sorte bog, efter at Rohde, Noer, Guberinic og træner Patrick Braune alle fik gult.

Og efter 73 minutter blev kampen afgjort til hjemmeholdets fordel, efter at Mikkel Nygaard sendte et præcist indlæg ind i panden på Anders Kjeldsgaard, der headede forbi Fischer til 3-0.

I det sidste kvarter skabte AB en del chancer. Men skud fra Yonas Nielsen, Sylvester Seeger-Hansen, Seejou King og Daniel Warmbach, og et hovedstød fra Nichlas Rohde, kunne ikke passere en velspillende VSK-målmand, og så sluttede kampen 3-0 til århusianerne.

– Der var slet ikke det fokus det kræver. Om det var pokalkampstømmermænd eller en generel metaltræthed ved jeg ikke. Men vi kunne slet ikke finde nogen energi frem, fortalte AB-træner Patrick Braune efter kampen.

Efter fem sejre i de første syv kampe, sluttede ABs efterårssæson ligesom vejret – lidt trist – med fire nederlag i de sidste fem ligakampe, og et ærgerligt pokalexit til Esbjerg.

Alligevel må efterårssæsonen siges overordnet set at have været opløftende, når man tænker på at AB har fået skrabet cirka lige så mange point sammen som sidste efterår, med et talentfuldt hold med mange spillere fra egne rækker. AB overvintrer på tredjepladsen i 2. Division vest.

pk