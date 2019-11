Sådan kan du komme ensomheden til livs

SPONSORERET INDHOLD: I dag føler mange mennesker sig ensomme. Faktisk oplever én ud af ti unge mennesker at føle sig ensom. Der kan gøres mange ting for at komme ensomheden til livs.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det første step på vejen er at erkende, at du føler dig ensom. Du er ikke ene, da mange andre mennesker også oplever ensomhed i større eller mindre grad. Det kan også være en god idé at snakke med nogle nære om ensomheden. Derudover er et skridt på vejen at have modet til at opsøge andre mennesker.

Mød nye mennesker

Der kan være mange grunde til, at man føler sig ensom. For at komme ensomheden til livs kan et stort skridt på vejen være at tage mod til sig og opsøge nye mennesker. Dette kan for eksempel gøres ved at melde sig ind i en klub. Der er stor sandsynlighed for at finde et godt samtaleemne, når I deler den samme interesse. Samtalen kan altså være med til at sætte skub i et helt nyt venskab. Dermed ikke sagt at venskaber opstår med det samme, for et godt venskab kan tage tid at opbygge.

Et eksempel på en hobby kunne være at lære at spille på et nyt instrument. Det tager både tid og tålmodighed at lære et nyt instrument at kende. Er man en person, der interesserer sig for musik, kunne det være en mulighed. På rytmen.dk kan du finde fif og gode råd, til hvilke instrumenter du skal købe, hvis du skal til at lære at spille et nyt instrument.

Få hjælp fra familien

Det kan være en god idé at snakke med et familiemedlem om ensomheden. På den måde går du ikke alene rundt med tankerne, men kan få et andet sæt øjne på situationen. Det kan være at familien har gode råd eller i hvert fald bliver opmærksomme på, hvordan du går og har det. Det kan også være, at familien kan være med til at opfordre til, at du tilmelder dig klubber eller aktiviteter, hvor det er muligt at opsøge nye mennesker.

Familien kan også aktivt være med til at hjælpe en person ud af ensomheden. Nogle af familiemedlemmerne kunne for eksempel tage med dig ud og afprøve nogle aktiviteter. Det er også muligt at give et gavekort til den ensomme person, så vedkommende kan prøve en ny aktivitet af. Det kan være, at aktiviteten giver blod på tanden til mere af samme slags og dermed nye venskaber.