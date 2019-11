Sejlede med Fultons søster

Peter Fleischer Christensen med et billede af sin far Kaj ombord på Bonavista. Foto: Peter Kenworthy.

Peter Fleischer Christensen og hans far sejlede med skonnerten Bonavista, der for nyligt er blevet restaureret

Af Peter Kenworthy

Søsterskibet til Fulton – skonnerten Bonavista – er et lille stykke sejlende dansk kulturarv. Skibet blev bygget i 1914 og søsat i 1917. Bonavista skulle sejle klipfisk på den såkaldte Newfoundlands-fart, fra Marstal til Newfoundland ud for Canadas kyst, og sejlede sin sidste tur på farten i 1925.

Året efter fik Bonavista motor, og skibet sejlede frem til 1972 som erhvervsfartøj, og indtil 2000 med chartergæster, lystfiskere og skoleelever fra Gladsaxes skoler.

Fra 2008 blev skibet grundig restaureret, og i oktober var det klar til at komme ud at sejle igen, efter endt restaurering.

Sejlende teamwork

Peter Fleischer Christensen fra Søborg sejlede med Bonavista, dengang Bonavista blev brugt som en slags flydende feriekoloni, hvor Gladsaxe-børn fra især de ældste klasser kunne komme ud og sejle.

Han var med på det første feriekolonihold i 1977, som en stor syvendeklassedreng fra Søborg Skole, sammen med 19 andre skoledrenge fra udskolingen på Gladsaxes skoler. Broderen Johnny var med på et feriekolonihold et par år efter, og deres far havde sejlet med skibet som skibsdreng tilbage i 1958/59.

– Jeg synes at det ville være sjovt, også fordi min far havde fortalt mig en masse om skibet og synes at jeg skulle med. Men første dag skulle jeg lave mad i kabyssen. Vi sejlede med sejl, så jeg blev vildt søsyg, fortæller han.

Men Peter har mange andre sjovere historier at fortælle om turen med Bonavista, som han sejlede med helt op til Nykøbing Mors.

Om at lære en masse knob. Om dengang skipper havde fået en tår over tørsten, og drengene blev sendt op og vande kompasset og hente en spand med kørnerprikker. Om nudistlejren på Mors, hvor de unge drenge måtte ligge på maven for ikke at ”stikke ud”. Eller om kammeraten der faldt i et udløb, der bogstaveligt var fyldt med skidt og møg.

– Vi tog på feriekoloni med Gladsaxe Kommune hvert år. Men på Bonavista var oplevelserne helt anderledes. På skibet var det skipper der bestemte, og når man var ude på vandet blev man nødt til at få tingene til at fungere sammen. For man arbejdede jo i teams, når man skulle hejse sejlet og sådan noget, siger Peter Fleischer Christensen.

God læring

Gunnar Svendsen var, som lærer på Værebro Skole og Søndergård Skole, hvert år ude og sejle med Bonavista, med feriekolonihold af 7-10.klasser fra Gladsaxe. Fra sluthalvfjerdserne og 15-16 år frem.

Og han er enig i, at børnene fik en anderledes oplevelse ombord på Bonavista.

– For ingen af dem havde været ude og sejle på sådan et skib før. De kom ombord i en verden, hvor skipperen bestemte. Og han havde klare forventninger til, hvordan man opførte sig. Men det accepterede børnene og indrettede sig efter, fortæller Gunnar Svendsen.

Børnene fandt hurtigt ind i et arbejdsfællesskab, hvor de blev delt op i arbejdshold – kabyshold, dækshold og et disponibelt hold, der dækkede de opgaver, som de andre hold ikke dækkede.

– De fleste var tilfredse, selvom nogle ikke var indstillet på at lave noget og kaldte det for et ’slaveskib’. Men de andre elskede at komme ud og sejle med Bonavista, siger Gunnar Svendsen.

– Jeg synes at det at sejle på et skib som Bonavista var en fantastisk pædagogisk konstruktion. For alt hvad man laver har konsekvenser. Det fremgår nemlig tydeligt af situationen, hvem der har ansvaret, og det er godt for børnene at se at det de laver har en konsekvens for andre, tilføjer han.

I 1990 besluttede man at droppe Bonavista. Blandt andet på grund af faldende børnetal i firserne, og dyre ombygninger af kolonierne. Skibet er i dag ejet af Nationalmuseet.

FAKTA

– 110 Martstalskonnerter var beskæftiget i Newfoundlandsfarten mellem 1890’erne og frem til 2. Verdenskrigs udbrud.

– Bonavista – en tomastet skonnert – blev bygget i 1913/14 af skibsbygmester C. Ludvig Johansen (i Marstal), som senere byggede den tremastede Fulton.

– Navnet Bonavista stammer fra en plads på østkysten af Newfoundland

– Længde 26,4 meter bredde 7,0 meter

– Lasteevne 160 tons

Kilde: ”Restaureringsprojekt af skonnert Bonavista”

af Jens Lindholm.