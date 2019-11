Sejre og hyldest til Gladsaxe Taekwondo Klub

Der var tilfredshed hos Gladsaxe Taekwondo til danmarksmesterskaberne i Skanderborg. Foto: Privat.

Ved DM i taekwondo høstede Gladsaxe Taekwondo Klub både medaljer, udtagelser og hyldest for årets resultater

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Taekwondo Klub klarede sig godt til Danmarksmesterskaberne i taekwondo, som blev afholdt i Skanderborg i weekenden. Her blev det til både medaljer og udtagelser til det danske bruttolandshold, skriver klubben i en pressemeddelelse.

På kampsiden deltog Rune Poulsen, der med et par overbevisende kampe sikrede sig en sølvmedalje i kadet-klassen (under 15 år) for sortbælter under 49 kg. Runes gode kondi og kampgejst sikrede ham også den eftertragtede pokal som stævnets bedste fighter.

På tekniksiden deltog Alba Hollederer og Jeanette Waarst. Begge kvalificerede sig til finalen i den individuelle konkurrence for kvinder under 17 år med sort bælte. Her endte Jeanette på en flot 6. plads, mens Alba gik hele vejen i sikker stil og tog guld. Alba deltog også i team-disciplinen for kvinder under 17 år med sort bælte og tog også her guld sammen med sine makkere fra henholdsvis Skive og Århus.

Gladsaxe Taekwondo Klub deltog også i disciplinen Freestyle, hvor Johan Hollederer stillede op med en helt ny serie i den individuelle konkurrence for senior herre (18-30 år). Johan leverede en imponerende præstation og vandt guld.

Han deltog også i team-konkurrencen i Freestyle og vandt også her guld, sammen med sine fire makkere fra Ålborg og Århus. Udover de to guldmedaljer kunne Johan glæde sig over at modtage DIFs guldmedalje for sin præstation i den individuelle disciplin.

Alba og Johan var til EM tidligere på året og sikrede sig her begge en sølvmedalje. De blev derfor hædret af Dansk Taekwondo Forbund og modtog en erkendtlighed som tak for deres flotte resultat i den forbindelse.

I forbindelse med DM offentliggøres årets udtagelser til det kommende landshold i teknik. Også her kom Alba og Johan på den grønne gren, da de begge endnu en gang slap gennem nåleøjet og kunne se sig udtaget til det danske bruttolandshold. Der skal nu arbejdes frem imod VM, der afholdes til maj i Herning.

Udover klubbens dygtige udøvere var Gladsaxe Taekwondo Klub repræsenteret ved Lisa Lents, der fungerede som dommerleder ved stævnet samt Ferran Hollederer, der var dommer på tekniksiden.