Seniorer i job

Seniortænketank vil have flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet

Af Redaktionen, redigeret

Anbefalingerne fra Seniortænketanken lægger gode spor ud, som kan få endnu flere seniorer til at blive et par år mere på arbejdsmarkedet. Det siger direktør i Lederne og medlem af tænketanken, Henrik Bach Mortensen, som desuden er medlem af Gladsaxe Byråd for Venstre.

Seniortænketanken har netop afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

– Hvis jeg skal pege på den største succeshistorie på det danske arbejdsmarked de senere år, er det, at langt flere over 60 og 65 år arbejder i dag. Den kraftigt stigende beskæftigelse blandt seniorerne er en helt afgørende faktor for, at vi har kunnet fastholde opsvinget i Danmark. Men potentialet er endnu større, og derfor er Lederne tilfredse med at bidrage til, at Seniortænketanken nu kommer med en række anbefalinger til, hvordan vi får endnu flere seniorer til at arbejde et par år længere eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen.

Fordel for Gladsaxe

Henrik Bach Mortensen fremhæver især Seniortænketankens anbefaling om en særlig jobbørs for seniorer som en rigtig god idé. Men fortæller også at tænketankens anbefalinger er relevante for Gladsaxe.

– Det vil være til gavn for de ældre selv, fordi de bliver en del af det sociale fællesskab på arbejdsmarkedet. Men også for Gladsaxe og samfundet som helhed. I Gladsaxe har vi blandt andet behov for at rekruttere SOSU’er og andre i servicefagene, siger Henrik Bach Mortensen.

Seniortænketanken blev nedsat af den tidligere Venstre-ledede regering og Dansk Folkeparti. Tanken var at se på, hvordan man kan forøge kvaliteten i seniorarbejdslivet og understøtte en fortsat stigning i beskæftigelsen, samt hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Formanden for tænketanken er den tidligere LO-formand, Harald Børsting.