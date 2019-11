Der blev gået både videnskabeligt og lidenskabeligt til værks, da Sjællands bedste øl skulle kåres på Telefonfabrikken lørdag eftermiddag. Foto: Kaj Bonne

Der blev gået videnskabeligt og lidenskabeligt til værks, da Telefonfabrikken i Gladsaxe lørdag eftermiddag lagde lokaler til de sjællandske mesterskaber i håndbryg

Af Henrik Hvillum

Publikum havde mulighed for at stemme på deres favoritter, mens de uddannede og meget omhygglige (læs: nørdede) dommere ligeledes skulle bedømme de mange forskellige øl. I alt var der 33 forskellige øl fordelt på 14 stande til de tørstige ganer.

Som navnet ”Sjællandsmesterskaber i Håndbryg” antyder, var der tale om glade amatører, som har kastet sig over ølbrygning som hobby og uden kommercielt salg for øje. Som regel betyder det, at man producerer cirka 25 liter øl til eget forbrug.

– Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan komme i en øl. I dag har vi så forskellige ingredienser som blåbær og vafler repræsenteret. Jeg har hørt om, at man kom kiks i, men vafler er noget nyt. Lakrids bruges også hyppigt som ingrediens. Bare der er sukkerstoffer i, så det er gærbart, ellers duer det ikke, forklarer gruppestyreformand Lars B. Jespersen fra Danske Ølentusiaster.

Der blev smagt, vurderet og voteret blandt de uddannede dommere, som herefter kunne kåre vinderne i de forskellige kategorier, som var inddelt efter alkoholprocenten.