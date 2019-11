SM i ølbrygning

Man kan lære noget om ølbrygning og få smagsprøver, til De Sjællandske Mesterskaber i håndbryg. Foto: Colourbox.

De Sjællandske Mesterskaber i håndbryg afholdes på Telefonfabrikken

Af Randi Salzwedell

Rigtigt mange af dem der i dag er bryggere på danske mikrobryggerier startede som håndbryggere. Flere og flere er nemlig begyndt at brygge øl hjemme, og mange har gjort det længe.

Den uafhængige forbrugerorganisation, Danske Ølentusiaster, opmuntrer folk til selv at brygge øl. Og Danske Ølentusiaster Region København inviterer derfor alle til at komme og smage på, og blive inspireret af, noget af det bedste håndbryggede øl i Danmark.

De Sjællandske Mesterskaber i håndbryg afholdes lørdag den 16.11.2019, klokken 12 til 17 i Telefonfabrikken, Telefonvej 8, i Søborg. Det koster en flad halvtredser.

Her vil håndbryggere af øl præsentere deres bryg og få det bedømt, dels af øldommere fra Dansk Øldommerforening, dels af publikum. 15 håndbryggere har tilmeldt sig. Som publikum får man adgang til lokalet med håndbryggerne, udleveret et program og et smageglas, som man gerne må tage med hjem, samt mulighed for at stemme om, hvilken øl man synes bedst om i kategorierne øl under 6% og øl over 6%.

Arrangementet er åbent for alle. Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation med omkring 8700 medlemmer fordelt på 51 lokalafdelinger, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet for udbredelse af og kendskabet til kvalitetsøl og ølkultur.