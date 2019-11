Smash, serv og skolebørn

Omkring 450 elever fra alle 10 folkeskoler i Gladsaxe Kommune fik lejlighed til at prøve kræfter med bordtennis. Foto: Kaj Bonne

Den karakteristiske lyd, når en bordtennisbold rammer bordet, blandet med glade børnestemmer, flyver gennem luften i Gladsaxe Bordtennis Klubs (GBK) lokaler i bordtennissalen på Gladsaxe Stadion

Af Henrik Hvillum

Fra mandag til fredag i uge 45 fik alle børn i kommunen lejlighed til at prøve kræfter med at slå til den lille drilske bold. Den mulighed benyttede mange børn fra kommunens 10 folkeskoler sig tilsyneladende af. Onsdag var det 3.klasserne, der var på besøg, og de var hurtigt i fuld gang med at skrive stillinger og resultater, så arrangementet kunne slutte med, at der blev kåret en vinder i både pige- og drengerækken.

– Børnene skal ud og møde hinanden. De skal lære at indgå i en større sammenhæng, få nye kammerater og forhåbentlig få en god oplevelse. Sammen med lærere og pædagoger har de trænet ude på skolerne, inden de er kommet herind i dag, så selvfølgelig handler det om at vinde, men det lægger vi ikke så meget vægt på. Det vigtigste for os er at leve op til de læringsmål, der er lavet, fortæller Guy Rubaudo fra Gladsaxe Kommunes sportsudvalg.

Rammerne er dermed i orden, og der er stillet både bander og borde op, som er en professionel bordtennisturnering værdig. Det er naturligvis primært GBK’s fortjeneste, og så var det ellers bare om at komme i gang for de ca. 450 børn fra 1-6. klasse, som fik lov til at være med i ugens løb, hvoraf næsten 100 alene var fra 2. og 3. klasse. Det krævede stort overblik og koordinationsevne, og derfor havde man allieret sig med en række frivillige, som hjalp med at holde styr på, hvad der foregik på de 12 borde, hvor der spilles fra morgen til aften.

Masser af bevægelse

– Det er en del af Gladsaxe Kommunes børnepolitik, at børn skal bevæge sig, så det her arrangement er en del af at nå målsætningen om bevægelse, som skolereformen indeholder. Som medlem af bordtennisklubbens afdeling BAT60+ for pensionister er jeg med til at styre arrangementet, tælle point osv., fortæller Leon Lundby, som havde en dobbeltrolle som både medlem af kommunens sportsudvalg og Gladsaxe Bordtennis Klub.

– Som bordtennismand håber jeg da, at nogle af de elever, der kommer i ugens løb vil finde sporten interessant og begynde at gå til sporten til hverdag. Man er jo velkommen til at komme til prøvetræning 3-4 gange, så man kan se, om det er noget for én, sluttede Leon Lundby.